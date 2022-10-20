اطلاق منصة طلابية لتدقيق المعلومات ورصد خطاب الكراهية بمعهد الصحافة

اطلق معهد الصحافة وعلوم الإخبار اليوم الخميس منصة تدقيق المعلومات ورصد خطاب الكراهية في مبادرة طلابية بحتة تم الاعداد لها ضمن الماجستير المهني للصحافة متعددة الاختصاصات.

وذكر الاستاذ الجامعي المختص في الصحافة الإلكترونية والمشرف على المنصة وليد الحيوني ل"وات"، ان البادرة هي محاولة لارساء ثقافة التحقق وتدقيق المعلومات لدى طلبة المعهد، ومستعملي شبكة الانترنات، بصف عامة، وتعزيز الحس النقدي لديهم حول ما يتلقونه من معلومات على شبكات التواصل الاجتماعي، ومساعدتهم على تبين حقيقة المعطيات قبل نشرها وتداولها .



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واضاف انها محاولة من الطلبة انفسهم لدعم الجهود الوطنية والدولية في مسار الاخبار الزائفة والمضللة بعد مسار تعليمي وتكويني منذ السنة الفارطة ، تم خلاله تنمية مهاراتهم في التقصي والرصد ، والتحقق من كل ماينشر في وسائل الاعلام وعلى صفحات التواصل الاجتماعي، وتشبعهم بالمبادئ الأساسيّة وأدوات وتطبيقات البحث والتحقق.واعتبر الحيوني ان المنصة لا تتميز فقط بكونها بادرة طلابية لاتقف وراءها اي جهة مانحة كل تفاصيلها من انتاج ودعم الطلبة، بل بتحقيقها الاضافة وطنيا وعربيا، بتخصصها في رصد خطاب الكراهية في مختلف وسائل الاعلام المرئية والمسمومة والمكتوبة وعلى صفحات التواصل الاجتماعي بتحديات مضاعفة .واوضح ان اولى التحديات هي ، كشف مظاهر خطاب الكراهية استنادا الى المبادئ الكونية لحقوق الانسان والمناهضة للتمييز والاشارة لها في المنصة ، وثانيها العمل على مكافحتها بالتوعية والتحسيس في اوساط الطلبة ومستعملي الانترنات، وذلك وفق منهجية دقيقة تعتمد المبادئ الكونية لتعريف خطاب الكراهية.وقد جرى خلال اللقاء الذي اشرفت عليه مديرة المعهد حميدة البور، تقديم تجربتي منصة الرصد "اومونيتور" من قبل الخبير في التحول الرقمي والميديا،عن البرنامج الانمائي للأمم المتحدة، غسان السالمي ، وتجربة الشبكة العربية لمدققي المعلومات من قبل المديرة سجى حسين مرتضى.واختتم اللقاء بجلسة حوارية حول" مكافحة المعلومات الزائفة وخطاب الكراهية زمن الرقمنة: الاليات والسبل والآفاق. اثثها رئيس العيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري النوري اللجمي، واعضاء لمجلس الصحافة، ونقابة الصحفيين ومدير المركز الافريقي لتدريب الصحفيين والاتصاليين.