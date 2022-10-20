بطولة الرابطة المحترفة الاولى : برنامج وحكام الجولة الثالثة

في ما يلي تعيينات حكام مباريات الجولة الثالثة ذهابا من منافسات المرحلة الاولى لبطولة الرابطة المحترفة اللاولى لكرة القدم بمجموعتيها الاولى و الثانية التي ستدور يومي السبت والاحد 22 و23 اكتوبر الجاري انطلاقا من الساعة الثانية والنصف ظهرا (س 14 و30 دق) على النحو الاتي :







السبت 22 اكتوبر 2022

المجموعة الاولى

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ملعب الشابة

هلال الشابة - اتحاد تطاوين نضال اللطيف

ملعب 15 اكتوبر ببنزرت

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النادي البنزرتي - امل حمام سوسة مراد الجربي



الاحد 23 اكتوبر 2022

المجموعة الثانية

ملعب المتلوي

نجم المتلوي - الاتحاد المنستيري الصادق السالمي

ملعب خواجه بالمهدية

مستقبل الرجيش - اتحاد بن قردان اسامة رزق الله

ملعب باجة

الاولمبي الباجي - اولمبيك سيدي بوزيد محمد الفني



السبت 22 اكتوبر 2022المجموعة الاولىملعب الشابةهلال الشابة - اتحاد تطاوين نضال اللطيفملعب 15 اكتوبر ببنزرتالنادي البنزرتي - امل حمام سوسة مراد الجربيملعب المتلوينجم المتلوي - الاتحاد المنستيري الصادق السالميملعب خواجه بالمهديةمستقبل الرجيش - اتحاد بن قردان اسامة رزق اللهملعب باجةالاولمبي الباجي - اولمبيك سيدي بوزيد محمد الفني