بطولة الرابطة المحترفة الاولى : برنامج وحكام الجولة الثالثة

في ما يلي تعيينات حكام مباريات الجولة الثالثة ذهابا من منافسات المرحلة الاولى لبطولة الرابطة المحترفة اللاولى لكرة القدم بمجموعتيها الاولى و الثانية التي ستدور يومي السبت والاحد 22 و23 اكتوبر الجاري انطلاقا من الساعة الثانية والنصف ظهرا (س 14 و30 دق) على النحو الاتي :
السبت 22 اكتوبر 2022
المجموعة الاولى
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ملعب الشابة
هلال الشابة - اتحاد تطاوين نضال اللطيف
ملعب 15 اكتوبر ببنزرت
النادي البنزرتي - امل حمام سوسة مراد الجربي
الاحد 23 اكتوبر 2022
المجموعة الثانية
ملعب المتلوي
نجم المتلوي - الاتحاد المنستيري الصادق السالمي
ملعب خواجه بالمهدية
مستقبل الرجيش - اتحاد بن قردان اسامة رزق الله
ملعب باجة
الاولمبي الباجي - اولمبيك سيدي بوزيد محمد الفني
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