فرقة الحرس الديواني بالصخيرة تحجز 18 قطعة أثرية بحوزة مواطن تونسي مقيم بالخارج

حجزت فرقة الحرس الديواني بالصخيرة 18 قطعة أثرية بحوزة مواطن تونسي مقيم بالخارج ، تبين انها تعود للحقبة الحديثة يمنع الاتجار فيها أو حملها دون التراخيص اللازمة.





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واوضحت الادارة العامة للديوانة في بلاغ لها، الخميس، ان المعني بالامر والذي كان يقود شاحنة قادمة من احدى مدن الجنوب التونسي باتجاه تونس العاصمة، صرح بأنه تسلم القطع من امرأة أجنبية مقيمة بتونس قصد ايصالها إلى بلد إقامته بالخارج.وأضافت انه بعرض هذه القطع على الاختبار من قبل المصالح الجهوية للمعهد الوطني للتراث بصفاقس، تبين أن القطع ذات طابع اثري تعود للحقبة الحديثة ويمنع الاتجار فيها أو حملها دون التراخيص اللازمة. وقد تم حجز القطع وايداعها بمخازن المعهد.كما تم تحرير محضر حجز في الغرض وباستشارة النيابة العمومية اذنت باستكمال الأبحاث في الجانب العدلي من أجل محاولة تهريب قطع أثرية وتكوين وفاق وتقديم طلبات الإدارة في القضية.