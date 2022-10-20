مدنين: تعزير أسطول بطاحات جربة ببطاح "حنّبعل" بعد خضوعه للصيانة والتجديد الكلّي

تعزّز اسطول البطّاحات الرابطة بين جزيرة جربة ومنطقة الجرف بمدنين، اليوم الخميس، ببطّاح "حنبعل" بعد خضوعه لتجديد كليّ من خلال صيانته ودهنه وإعادة محركاته، بما سيساهم في تسهيل حركة العبور وتحسين جودة الخدمات وإضفاء السرعة المطلوبة، مع تقليص مدة انتظار المسافرين، وفق كاهية مدير الادارة الفرعية لبطاحات جربة التابعة للادارة الجهوية للتجهيز والاسكان بمدنين فرحات العريض.

وأوضح العريض، في تصريح لـ"وات"، أن دخول هذا البطاح حيز الاستغلال اليوم او غدا بعد تزويده بكمية المحروقات التي يحتاجها سيتيح لبطاحات اخرى فرصة للصيانة والتهيئة وهو ما تأجل لـما يقارب 5 سنوات بسبب غياب بطاحات قادرة على تأمين حركة نقل المسافرين المكثفة وتعتمد عوضا عن 3 بطاحات تتطلب صيانة عاجلة.





وذكر أن بطاح "اجيم" دخل في شهر فيفري حيز الاستغلال بعد خضوعه للصيانة وتتواصل حاليا عملية صيانة ودهن بطاح "خير الدين" الذي سيكون جاهزا في الفترة المقبلة، فيما يبقى بطاحان اثنان "أوليس" و"مينانكس" يستوجبان التدخل العاجل من أجل صيانتهما بما سيضفي سلالسة في استغلال كامل الاسطول.

وأكّد أن عملية تعهّد الأسطول ستتيح تأمين خدمات جيّدة تجنّب المسافر عناء الانتظار والعبور بسلاسة وخاصة في فصل الصيف الذي يشتّد فيه الاقبال على استعمال البطاحات نحو جزيرة جربة بعدد سيارات يتجاوز الالفي سيارة في اليوم الواحد، على حدّ قوله.



