الامل الرياضي بالرقبة ( تطاوين) يستعد لخوض اول مباراة له في تاريخه ضمن الرابطة الثانية


Publié le Jeudi 20 Octobre 2022 - 19:13قراءة: 0 د, 51 ث
      
يستعد الامل الرياضي بالرقبة ( تطاوين) لخوض اول مباراة له في تاريخه في الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم مع مستقبل المرسى العائد الى الرابطة المحترفة الثانية وذلك يوم السبت (س 14 و30د) بملعب المرسى .


ويذكر ان الامل الرياضي بالرقبة الذي ضمن عودته الموسم الماضي سيعقد يوم 30 اكتوبر جلسة تقييمية

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ويتحول الفريق اليوم الى تونس العاصمة لاستكمال التحضيرات قبل خوض المباراة الاولى الافتتاحية التى ستجمعه بالمستقبل الرياضي بالمرسى ضمن المجموعة الأولى من الرابطة المحترفة الثانية للموسم الرياضي 2022_2023 .

واجرى الفريق منذ ثلاثة ايام مقابلة ودية بالملعب المعشب بقابس مع الملعب القابسي و انتهت بنتيجة التعادل 1-1
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ويشار إلى أن الفريق الذي يدربه عصام المرداسي في هذا الموسم كان قد حقق الصعود للموسم الثالث على التوالي بعد أن صعد في الموسم قبل الماضي إلى رابطة الهواة الثاني و صعد الموسم الماضي إلى رابطة الهواة المستوى الأول .

ونشط الفريق قبل ذلك في سنوات سابقة ضمن بطولة الهواة جنوب شرقي قبل ان يتم حله ودمجه مع اتحاد تطاوين ثم استقل الامل مجددا واستعاد نشاطه خلال العشرية الاخيرة .


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