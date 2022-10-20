الامل الرياضي بالرقبة ( تطاوين) يستعد لخوض اول مباراة له في تاريخه ضمن الرابطة الثانية

يستعد الامل الرياضي بالرقبة ( تطاوين) لخوض اول مباراة له في تاريخه في الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم مع مستقبل المرسى العائد الى الرابطة المحترفة الثانية وذلك يوم السبت (س 14 و30د) بملعب المرسى .





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ويذكر ان الامل الرياضي بالرقبة الذي ضمن عودته الموسم الماضي سيعقد يوم 30 اكتوبر جلسة تقييميةويتحول الفريق اليوم الى تونس العاصمة لاستكمال التحضيرات قبل خوض المباراة الاولى الافتتاحية التى ستجمعه بالمستقبل الرياضي بالمرسى ضمن المجموعة الأولى من الرابطة المحترفة الثانية للموسم الرياضي 2022_2023 .واجرى الفريق منذ ثلاثة ايام مقابلة ودية بالملعب المعشب بقابس مع الملعب القابسي و انتهت بنتيجة التعادل 1-1ويشار إلى أن الفريق الذي يدربه عصام المرداسي في هذا الموسم كان قد حقق الصعود للموسم الثالث على التوالي بعد أن صعد في الموسم قبل الماضي إلى رابطة الهواة الثاني و صعد الموسم الماضي إلى رابطة الهواة المستوى الأول .ونشط الفريق قبل ذلك في سنوات سابقة ضمن بطولة الهواة جنوب شرقي قبل ان يتم حله ودمجه مع اتحاد تطاوين ثم استقل الامل مجددا واستعاد نشاطه خلال العشرية الاخيرة .