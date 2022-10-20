زغوان: المصادقة على 20 مشروعا في القطاع الفلاحي بقيمة 5ر1 مليون دينار

صادقت اللجنة الجهوية لإسناد الامتيازات في القطاع الفلاحي بولاية زغوان في جلستها الثالثة لسنة 2022، التي انعقدت أمس الأربعاء، على 20 مشروعا في القطاع الفلاحي بقيمة 5ر1 مليون دينار ستخصص أغلبها لاقتناء معدات وتجهيزات فلاحية.





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وذكر المدير الجهوي لوكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية محسن مرزوق لـ"وات" أن الوكالة صادقت خلال الفترة المنقضية من سنة 2022 ، على 66 مشروعا فلاحيا بحجم استثمارات بلغ 15 مليون دينار مقابل 46 مشروعا بقيمة 17 مليون دينار لنفس الفترة من سنة 2021وأفاد مرزوق في ذات السياق بأن نوايا الاستثمار المصرح بها لدى الوكالة في ال10 أشهر الأولى من السنة الجارية، بلغ 139 تصريحا بحجم استثمارات قدر بحوالي 43 مليون دينار مقابل 158 نية استثمار بقيمة مالية قدرت ب51 مليون دينار، لافتا إلى أن تراجع حجم الاستثمار نسبيا في القطاع الفلاحي في الجهة يعود إلى تردد المستثمرين نتيجة انحباس الأمطار وعدم استقرار الوضع الاقتصادي وارتفاع كلفة مستلزمات الانتاج