بطولة الرابطة الاولى ( مباراة مؤجلة): تعادل ابيض بين الاولمبي الباجي والاتحاد المنستيري


Publié le Jeudi 20 Octobre 2022 - 17:35قراءة: 0 د, 42 ث
      
انتهت مباراة الاولمبي الباجي والاتحاد المنستيري التي دارت مساء اليوم الخميس بملعب باجة على نتيجة التعادل الابيض صفر-صفر وذلك في اطار اللقاء المؤجل لحساب الجولة الافتتاحية لمنافسات المرحلة الاولى للمجموعة الثانية لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم.
وضمن كل من الاولمبي الباجي والاتحاد المنستيري اول نقطة لهما في سباق البطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم للموسم الرياضي 2022-2023.



..

.

الترتيب ل ن ف ت ه له عليه
1-مستقبل سليمان 2 4 1 1 0 1 0
2-اتحاد بن قردان 1 3 1 0 0 1 0
..
...

--اولمبيك سيدي بوزيد 2 3 1 0 1 1 1
4-مستقبل الرجيش 2 1 0 1 1 0 1
-الاتحاد المنستيري 1 1 0 1 0 0 0
-الاولمبي الباجي 2 1 0 1 1 0 1
7-النادي الافريقي 0 0 0 0 0 0 0
-نجم المتلوي 0 0 0 0 0 0 0

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 255121



En continu...

Toutes les news...
الخميس 20 أكتوبر 2022 | 24 ربيع الأول 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:05 17:38 15:11 12:11 06:31 05:05
Babnet
22°
Babnet27°Babnet% 78:الرطــوبة
تونــسBabnet19°
2.57 كم/س
:الــرياح
Babnet
الخميسالجمعةالسبتالأحدالاثنين
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
27°-1930°-1930°-1930°-2032°-20
  • Avoirs en devises
    22842,0

  • (20 oct )
  • Jours d'importation
    104
  •              1 € = 3,25325 DT        1$ =3,29066 DT
  • Solde Compte du Trésor   (20 oct )   1680,0 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


All radio

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

الانتخابات التشريعية 2022
..

.
   