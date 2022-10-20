بطولة الرابطة الاولى ( مباراة مؤجلة): تعادل ابيض بين الاولمبي الباجي والاتحاد المنستيري

انتهت مباراة الاولمبي الباجي والاتحاد المنستيري التي دارت مساء اليوم الخميس بملعب باجة على نتيجة التعادل الابيض صفر-صفر وذلك في اطار اللقاء المؤجل لحساب الجولة الافتتاحية لمنافسات المرحلة الاولى للمجموعة الثانية لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم.

وضمن كل من الاولمبي الباجي والاتحاد المنستيري اول نقطة لهما في سباق البطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم للموسم الرياضي 2022-2023.









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الترتيب ل ن ف ت ه له عليه

1-مستقبل سليمان 2 4 1 1 0 1 0

2-اتحاد بن قردان 1 3 1 0 0 1 0

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--اولمبيك سيدي بوزيد 2 3 1 0 1 1 1

4-مستقبل الرجيش 2 1 0 1 1 0 1

-الاتحاد المنستيري 1 1 0 1 0 0 0

-الاولمبي الباجي 2 1 0 1 1 0 1

7-النادي الافريقي 0 0 0 0 0 0 0

-نجم المتلوي 0 0 0 0 0 0 0



الترتيب ل ن ف ت ه له عليه1-مستقبل سليمان 2 4 1 1 0 1 02-اتحاد بن قردان 1 3 1 0 0 1 0--اولمبيك سيدي بوزيد 2 3 1 0 1 1 14-مستقبل الرجيش 2 1 0 1 1 0 1-الاتحاد المنستيري 1 1 0 1 0 0 0-الاولمبي الباجي 2 1 0 1 1 0 17-النادي الافريقي 0 0 0 0 0 0 0-نجم المتلوي 0 0 0 0 0 0 0