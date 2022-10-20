بطولة الرابطة الثانية(الباراج): مستقبل المحمدية واولمبيك مدنين يتاهلان الى المرحلة الحاسمة

ضمن كل من مستقبل المحمدية واولمبيك مدنين تاهلهما الى المرحلة الحاسمة للعب ضمن بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم خلال الموسم الرياضي 2022-2023, اثر فوزهما على التوالي اليوم الخميس على مرجان طبرقة والاولمبي للنقل.





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وتوفق مستقبل المحمدية في الفوز على مرجان طبرقة بنتيجة 2-1 في المباراة التي احتضنها ملعب العالية, حيث يدين ابناء المحمدية بترشحهم للمباراة الحاسمة الى اللاعب اكرم القاسمي الذي اهتدى للتهديف في دق (18) و(47) في حين جاء الهدف الوحيد لمرجان طبرقة عن طريق شريف بن عبد الله (58).ومن جانبه فاز اولمبيك مدنين في اللقاء الذي جمعه بالاولمبي للنقل بملعب مساكن بنتيجة 1-صفر حيث جاء الهدف الوحيد للقاء بفضل اللاعب ربيع بن طالب (75).وتجدر الاشارة الى ان مستقبل المحمدية واولمبيك مدنين سيلتقيان على التوالي خلال المرحلة الحاسمة بصاحب المرتبة الثالثة لمرحلة تفادي النزول للموسم الرياضي 2021/2022 (الكوكب الرياضي بمنزل النور) وصاحب المرتبة الرابعة (سكك الحديد الصفاقسي) وذلك يوم الأحد 23 أكتوبر الجاري.وسيقع إضافة الناديين الفائزين إلى اندية بطولة الرابطة المحترفة الثانية للموسم الرياضي 2022-2023 .