بن عروس: استرجاع عقارين فلاحيين دوليين يمسحان إجمالي 71 هكتارا

استرجعت مصالح الإدارة الجهوية لأملاك الدّولة والشؤون العقارية ببن عروس، اليوم الخميس، عقارين فلاحيين دوليين بمعتمدية مرناق يمتدان على مساحة جملية تقدّر بـ 71 هكتارا، وذلك على إثر معاينة إخلال بالشروط التعاقدية والإنمائية والتفريط في العقار الدّولي لفائدة الغير، وتنفيذا لقرار مشترك في إسقاط حق صادر عن كل من وزيري أملاك الدّولة والشؤون العقارية والفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.

ووفق ما صرحت به كاهية مدير بالادارة الجهوية لاملاك الدولة والشؤون العقارية، راضية الكوكي، لـ"وات" فقد تم اسقاط الحق واسترجاع العقار الاوّل المتمثل في شركة الإحياء والتنمية الفلاحية " الصفاء " الماسحة لقرابة 69 هكتارا والمغروسة زياتين، وهي في الأصل شركة إحياء خضعت إبان الثورة لقرار مصادرة وتعيين متصرف قضائي عليها، إلا انها وبموجب معاينات مشتركة تم رصد عديد الاخلالات في التصرف وفي الشروط الإنمائية فيها، وفي مخالفة شروط عقد الكراء على غرار عدم خلاص ديون متخلدة بالذمة وصلت الى حدود 124 الف دينار مع عدم الادلاء بما يفيد إبرام عقود تأمين المباني والمعدات وغيرها .





بينما يتمثل العقار الثاني في مقسم سقوي مهيكل يمسح 2 هك تم إسناده لفلاح شاب لم يلتزم فيه بالشروط التعاقدية على غرار استخلاص ديون متخلدة بالذمة وغيرها.

هذا وقد تم استرجاع العقارين المذكورين تحت إشراف لجنة مشتركة تضم ممثلين عن الوزارتين وديوان الاراضي الدولية والمصالح الأمنية وتسليمهما لمصالح ديوان الأراضي الدّولية للتعهد، في انتظار إعادة توظيفهما لاحقا طبقا للإجراءات القانونية المعمول بها.

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بينما يتمثل العقار الثاني في مقسم سقوي مهيكل يمسح 2 هك تم إسناده لفلاح شاب لم يلتزم فيه بالشروط التعاقدية على غرار استخلاص ديون متخلدة بالذمة وغيرها.هذا وقد تم استرجاع العقارين المذكورين تحت إشراف لجنة مشتركة تضم ممثلين عن الوزارتين وديوان الاراضي الدولية والمصالح الأمنية وتسليمهما لمصالح ديوان الأراضي الدّولية للتعهد، في انتظار إعادة توظيفهما لاحقا طبقا للإجراءات القانونية المعمول بها.بسط