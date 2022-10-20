وفد من رجال الأعمال الفرنسيين يزورون تونس خلال نوفمبر 2022 بمناسبة انعقاد المنتدى الاقتصادي للفرنكوفونية بجزيرة جربة


Publié le Jeudi 20 Octobre 2022 - 18:30قراءة: 0 د, 30 ث
      
اتفق رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، سمير ماجول، ونائب رئيس جمعية أرباب العمل الفرنسية، فابريس لو ساشييه، الخميس، بباريس على تنظيم بعثة من رجال الأعمال الفرنسيين إلى تونس، خلال شهر نوفمبر 2022، بمناسبة تنظيم المنتدى الاقتصادي للفرنكوفونية بجزيرة جربة.


وتطرق الطرفان، أيضا، خلال اللقاء، إلى العلاقات الاقتصادية الثنائية والاتفاق المبرم يوم 15 أكتوبر 2022 بين تونس وصندوق النقد الدولي وإلى الإصلاحات، التي تعمل تونس على تنفيذها لدفع الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال.

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وسينعقد المنتدى الاقتصادي للفرنكوفونية يومي 20 و21 نوفمبر حول "لأجل نمو مشترك في الفضاء الفرنكوفوني" وذلك على هامش انعقاد القمة الفرنكوفونية 38 يومي 19 و20 نوفمبر 2022 بجربة.


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