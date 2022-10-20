"توننداكس" ينخفض الى مستوى 8103 نقطة مع اغلاق التداولات الخميس

تراجع مؤشر بورصة الأوراق المالية بتونس "توننداكس"، الخميس عند الاغلاق، بنسبة 2ر0 بالمائة الى مستوى 5ر8103 نقطة وسط تداولات في حدود 8ر5 ملايين دينار، وفق الوسيط بالبورصة "التونسية للأوراق المالية".





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وحصدت شركة المنتوجات الصحية "ليلا"، 8ر2 مليون دينار من اجمالي التداولات وانهى سهم الشركة الجلسة على ارتفاع بنسبة 2ر0 بالمائة ليقفل على سعر 720ر9 دينار.وتصدر سهم "مونوبري"، قائمة الارتفاعات بنسبة 5ر4 بالمائة ليصل الى مستوى 800ر5 دينار في حين ارتفع سهم الشركة التونسية للتامين وإعادة التامين بنسبة 5ر4 بالمائة لينهي الجلسة على سعر 490ر128 دينار.وتراجع سهم "اوفيس بلاست" بنسبة 4 بالمائة منهيا الحصة على سعر 200ر1 دينار في حين فقد سهم "اوروسيكل" 9ر2 بالمائة من قيمته وسعر 150ر28 دينار.