الجمعية التونسية للباحثين الجامعيين تنظم المؤتمر الدولي الخامس لتطبيقات العلوم الهندسية في البيوتكنولوجيا من 21 الى 23 اكتوبر الجاري

تنظم الجمعية التونسية للباحثين الجامعيين بالاشتراك مع مخبر الخزفيات والمركبات واللدائن وبرعاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ودعم من جامعة صفاقس، المؤتمر الدولي الخامس لتطبيقات العلوم الهندسية في البيوتكنولوجيا والطب من 21 إلى 23 أكتوبر 2022 بمدينة سوسة.





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ويشرف على تأثيث برنامجه قرابة 150 شخص من خبراء وباحثين محليين ودوليين من عدة بلدان وفي عدة اختصاصات.ويركز المؤتمر على عدة محاور من أهمها، تطبيق الذكاء الصناعي في عدة مجالات كاستنباط الأدوية ومحاكاة فعالياتها وتطبيقات "النانوتكنولوجيا" لانتاج مركبات طبية فعالة كالأدوية أوفي التصوير الطبي وكذلك الاستشعار المبكر لبعض الأمراض الخطرة وسبل التوقي من بعض الأمراض المتوارثة جينيا كالصرع.كما سيسلط المؤتمر في جلسته الافتتاحية، الضوء على مناقشة بعض الاقتراحات التي من شأنها تعزيز كفاءة البحث العلمي من خلال إيجاد أطر وتحفيزات للباحثين قصد تثمين بحوثهم عبر تركيز شركات تكنولوجية ناشئة قادرة على دفع الاقتصاد واستيعاب عدد هام من الكفاءات التي تزخر بها البلادويعرف المؤتمر ببعض الشركات الناشئة الجديدة والتي أسسها أساتذة باحثون تونسين في عدة ميادين علمية والتي انطلقت تشق طريق النجاح نحو العالمية على غرار شركة " Instadeep" للذكاء الصناعي والتي تشغل حاليا أكثر من مائة باحث ودكتور في كافة الاختصاصات.