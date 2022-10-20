ديوان التونسيين بالخارج ينشر قائمة المهن المطلوبة في بلجيكا وأحسن مواقع البحث عن العمل فيها


Publié le Jeudi 20 Octobre 2022 - 15:19قراءة: 0 د, 57 ث
      
نشر ديوان التونسيين بالخارج الخميس على صفحته الرسمية بمنصة التواصل الاحتماعي "الفايسبوك"، قائمة المهن المطلوبة في بلجيكا وأحسن مواقع البحث عن عمل فيها، وذلك لفائدة التونسيين المقيمين في أوروبا وبالخصوص في بلجيكا.


وتتمثل هذه المهن في عمال النظافة والخبراء المحاسبين والأطباء والمهندسين المعماريين بالإضافة إلى مهندسي الطيران واخصائي اللحام والنجارة والكهرباء والمعلمين والمحامين وعمال البناء والأشغال العامة.

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وأورد الديوان في ذات المنشور على صفحته، أهم المواقع الكترونية التي يمكن من خلالها البحث عن فرص عمل في أوروبا وبلجيكا من بينها "جوبات" و"لينكدين" الذي يعد أحد أكبر البوابات في العالم، ويستخدمه أكثر من 30 مليون مستخدم وهو مليء بقوائم الوظائف بكافة المجالات والقطاعات. كما يتميز بتحديد الوظائف حسب نوع الوظيفة والخبرة المطلوبة ومكان العمل.

وأكد الديوان ضرورة معرفة المجالات التي بها نقص كبير في اليد العاملة في بلجيكا وتوفر الخبرة والمؤهل والاختصاص للحصول على عمل بالنسبة للتونسيين المقيمين بالخارج.
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وكان الديوان نشر سابقا، قائمة بمهن مطلوبة في ألمانيا والتي تخوّل الحصول على تأشيرة البحث عن عمل ومن بين المهن التي نشرها، مطوري البرمجيات والهندسة المعمارية والهندسة المدنية والهندسة الالكترونية والكهرباء والتمريض والمهن المتعلقة بتكنولوجيات المعلومات وإدارة الأعمال والمحاسبة والمبيعات والطب وطب الأسنان والمحاماة، وهي تعد من الاختصاصات الأعلى أجرا بألمانيا.





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