الهلال الأحمر ينفي علاقته بدفن ضحايا 'قارب جرجيس' في مقبرة الغرباء


Publié le Jeudi 20 Octobre 2022 - 16:32قراءة: 0 د, 51 ث
      
نفى الهلال الأحمر التونسي علاقته بحادثة دفن ضحايا الهجرة غير النظامية بمدينة جرجيس مؤخرا في مقبرة الغرباء "حديقة افريقيا".


وأوضح الهلال في رسالة وجهها اليوم إلى رئيس بلدية جرجيس، أن دفن الجثث يبقى من اختصاص الدولة والسلط العمومية والمحلية طبقا للقانون عدد 12 لسنة 1997 المؤرخ في 25 فيفري 1997 المتعلق بالمقابر وأماكن الدفن، مؤكدا أن المقابر تعتبر ملكا خاصا للجماعات المحلية لأي بلدية.

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وأكد أن لا علاقة له بمشروع بناء "مقبرة إفريقيا" ولم يكن "شريكا فيه أو مشرفا عليه أو مساهما فيه"، مشيرا أن هذه المشاريع لا تدخل في مجال تدخل الهلال الأحمر لما قد تسببه من مشاكل وجب أن يشرف عليها أهل الاختصاص كما تقتضيه القوانين النافذة.

ويشار أن البحث لا يزال جاريا عن ضحايا غرق مركب الهجرة غير النظامية كان على متنها 18 من أبناء جرجيس و لم تتمكن السلطات المحلية والمجتمع المدني من العثور سوى على 7 جثث من بينهم إلى حد الآن .
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وكان قد دفن 4 جثث منهم في مقبرة الغرباء من دون قيام السلط بتحليل جيني وتشريحهم، وهو ما أثار غضب أهالي الجهة واحتقانهم.

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