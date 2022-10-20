الدائرة الجنائية المتخصّصة في العدالة الانتقالية بالمحكمة الابتدائية بقابس تدعو إلى إبلاغها بأيّ معلومة حول قضيّة كمال المطماطي


Publié le Jeudi 20 Octobre 2022 - 16:03قراءة: 0 د, 49 ث
      
دعت الدائرة الجنائية المتخصّصة في العدالة الانتقالية بالمحكمة الابتدائية بقابس في بلاغ أصدرته، اليوم الخميس، كل من له معلومة حول واقعة الاختفاء القسري للضحية كمال المطماطي أو مكان وجود رفاته إلى ابلاغ هيئة المحكمة سواء مباشرة أو عن طريق البريد الالكتروني من أجل انارة سبيل العدالة وكشف الحقيقة مع ضمان الحماية الشخصية للمبلغ.


ويأتي هذا الاجراء، وفق ما جاء في نصّ في البلاغ، تنفيذا للحكم التحضيري الصادر عن الدائرة الجنائية المتخصصة في العدالة الانتقالية بالمحكمة الابتدائية بقابس بتاريخ 24 ماي 2022 .

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وتعود قضية الضحية كمال المطماطي الى يوم 07 اكتوبر 1991 عندما تم ايقافه بمقر عمله بفرع الشركة التونسية للكهرباء والغاز بقابس واقتياده الى المنطقة الجهوية للشرطة بقابس أين تعرض وحسب شهادة أفراد عائلته لتعذيب شديد أدى الى وفاته ليتم بعد ذلك دفنه بمكان مجهول تسعى عائلته الى اليوم جاهدة لمعرفته.

وقد عقدت الدائرة الجنائية المتخصصة في العدالة الانتقالية بالمحكمة الابتدائية بقابس عدة جلسات حول قضية الضحية كمال المطماطي وستنظر في هذه القضية مجدّدا في جلسة جديدة يوم 25 اكتوبر الجاري.

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