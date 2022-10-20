الداخلية: "القبض على 4 أشخاص من أجل تكوين وفاق قصد الاعتداء على أمن الدولة الداخلي، من بينهم شقيق مترشح سابق لرئاسة الجمهورية"

أذنت النّيابة العمُوميّة بالمحكمة الإبتدائيّة بالقصرين، بالإحتفاظ بـ 4 أشخاص، من أجل "تكوين وفاق قصد الإعتداء على أمن الدّولة الدّاخلي المقصود منه تبديل هيئة الدّولة وحمل السكّان على مهاجمة بعضهم البعض وإثارة الهرج والسّلب بالتراب التونسي"، كما أذنت بإدراج ابن رئيس حزب سّياسي وشخص مقرّب منه بالتفتيش وإحالة الموضوع عليها بتاريخ 20 أكتوبر 2022.





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وأفادت وزارة الداخلية، في بلاغ لها اليوم الخميس، بأنّ فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بالقصرين، "تمكّنت مؤخّرا من إلقاء القبض على شخصين بصدد توزيع مبالغ ماليّة على شخصين مرفوقين بفتاة على مستوى الطريق الحزاميّة بالقصرين، وبالتحرّي معهم اعترفوا بتلقّي مبالغ ماليّة قصد توزيعها، من أجل القيام بأعمال شغب وإثارة الهرج وذلك بإشعال العجلات المطاطيّة وتأجيج الأوضاع في أحياء المدينة. وتمّ في مرحلة أولى، حجز مبلغ مالي قدره 4720 دينارا بحوزة الشخص الأول و1320 دينار لدى الشخص الثاني ".وقد أذنت النيابة العمُوميّة لدوريّات تابعة للإدارة الفرعيّة للأبحاث والتفتيش للحرس الوطني، بمداهمة محلات سكنى ذوي الشبهة، بمشاركة الوحدات التابعة لإقليم الحرس الوطني بالقصرين، وبتفتيشها تفتيشا دقيقا، "تمّ العثور على مبلغ مالي قدره 15980 دينارا من العملة التونسيّة ومبلغ من العملة الأجنبيّة غير رائجة بالبلاد التونسيّة"، حسب بلاغ الدّاخلية.كما ذكرت الوزارة أنه تمّ بالتنسيق مع النيابة العمُوميّة، "تعميق التحرّيات مع المظنون فيهم الذين اعترفوا بتسلّمهم مبالغ ماليّة من شخص قاطن بجهة حي النصر من ولاية أريانة، وهو شقيق أحد المترشّحين السّابقين للانتخابات الرّئاسيّة لسنة 2014 (لم يكشف البلاغ عن هويته)، سبق أن تعلقت به قضية في تبييض الأموال".وأضافت الداخلية أن هذا الشخص (الذي سلّمهم المال)، أفاد بعد جلبه، بأنه "التقى مؤخّرا شخصا بتركيا وهو مقرّب جدّا من أحد رؤساء الأحزاب السّياسيّة في البلاد التونسية، مُضيفا أنّهما قاما بالتخطيط، بتعليمات مع ابن رئيس الحزب المشار إليه والمقيم حاليّا بين تركيا والمملكة المتحدة، واعدا إيّاهما بتمكينهما من التّمويلات اللاّزمة، قصد تأجيج الأوضاع بالبلاد وتكليفه "بقطاع" القصرين (حسب ما جاء على لسانه) وإحداث الفوضى والقيام بأعمال شغب والتحريض على العصيان". وقد تمّ تمكين أحد المظنون فيهم من مبلغ مالي قدره 5000 دينار، صبيحة يوم 15 أكتوبر 2022، كتسبقة أولى.وتبعا لذلك قامت دوريّات تابعة للإدارة الفرعيّة للأبحاث، بمشاركة الفرقة المركزيّة الأولى للإستعلام، من "القبض على المشتبه به الرّئيسي بجهة حيّ النصر (ولاية أريانة) وبتفتيش سيّارته، أمكن حجز 7600 دينار"، وفق ما ورد ببلاغ وزارة الداخلية.