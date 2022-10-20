انتخابات تشريعية.. بوعسكر يؤكد عدم وجود قطيعة مع "الهايكا"

أكد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر، عدم وجود قطيعة مع الهيئة العليا المستقلة للإتصال السمعي والبصري (الهايكا) ، موضحا أن التشاور مستمر بشكل مباشر مع رئيسها.

وأضاف في تصريح ل(وات) خلال زيارته اليوم الخميس لمركز إيداع الترشحات للانتخابات التشريعية القادمة بالقطب التكنولوجي بمنوبة، أن الوقت مازال مبكرا لإصدار قرار مشترك يتعلق بضبط القواعد الخاصة بتغطية الحملة الانتخابية في وسائل الإعلام .



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وكان عضو الهيئة العليا المستقلة للإتصال السمعي والبصري هشام السنوسي قال في تصريح ل(وات) أمس"لا يوجد أي تواصل بين الهايكا والهيئة العليا المستقلة للإنتخابات حول الاستحقاق الانتخابي المقبل لصياغة القرار المشترك المتعلق بضبط القواعد الخاصة بتغطية حملة الإنتخابات التشريعية بوسائل الإعلام".وأكد أن القرار المشترك الذي دأبت الهيئتان على صياغته خلال فترة الانتخابات، ضروري، "باعتباره ينظّم الحملة الانتخابية في وسائل الإعلام السمعية والبصرية، لكن الهيئة الانتخابية لم تبادر إلى حد اللحظة بالاتصال بالهايكا لمناقشة المسألة".وأبرز بوعسكر أن المرحلة الحالية من الفترة الانتخابية لا تزال في طور إيداع الترشحات، مشيرا الى أن قواعد القرار المشترك تخص تغطية الحملة الانتخابية التي تنطلق يوم 25 نوفمبر القادم.ولفت إلى أن الهيئة وبعد حصر عدد المترشحين يوم الاثنين القادم، ستنطلق في جلسات العمل والتشاور والتنسيق مع الهيئة العليا المستقلة للإتصال السمعي والبصري لصياغة القرار المشترك وتحديد الرؤية النهائية.