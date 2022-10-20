الهيئة الإدارية لقطاع النقل تنعقد غدا الجمعة، وسط مطالبة عدد من النقابات الأساسية بتنفيذ اضراب قطاعي

تنعقد، غدا الجمعة، الهيئة الإدارية للجامعة العامة للنقل، للنّظر في الأوضاع المهنية والاجتماعية وسط دعوة عدد من النّقابات الأساسية إلى تنفيذ اضراب قطاعي تنديدا بتدهور أوضاع مؤسسات النقل العمومي، وفق ما تضمنته لائحة مهنية نشرتها الجامعة العامة للنقل، مساء الأربعاء.





..



.

.. ...

وأكدت النقابات الأساسية للنقل بجهة تونس، أنها مضطرة للدخول في إضراب بثلاثة أيام، يحدّد موعدها لاحقا، ما لم تتخذه الهيئة الادارية لقطاع النقل قرار إضراب قطاعي خلال اجتماعها غدا، واعتزامها تنفيذ وقفات احتجاجية من الساعة الرابعة الى السادسة صباحا كامل أيام الأسبوع بداية من يوم الاثنين 24 أكتوبر وذلك بكافة أقاليم وشبكة الميترو بجهة تونس، محمّلة سلطة الاشراف مسؤولية عدم التشاور من أجل تدارس الاشكاليات القائمة.وقد عبّر أعضاء هذه النقابات، عن امتعاضهم مما وصفوه ب" لامبالاة سلطة الإشراف تجاه تدهور مؤسسات النقل العمومي مما أدى الى عجزها عن ضمان ديمومة الخدمات المسداة للمواطنين منددين بما اعتبروه، سياسة ممنهجة لإنهاك المؤسسات حتى يسهل التفويت فيها لاحقا.وكانت الجامعة العامة للنقل انتقدت في وقت سابق، ما اعتبرته تجاهلا من وزارة النقل في معالجة الأزمات التي تنخر قطاع النقل، داعية إياها إلى فتح باب الحوار والتفاوض حول كيفية إنقاذ القطاع من أزمته.ونبهت في بيان صدر منذ نهاية سبتمبر الماضي، من أن الأزمة التي تعصف بالقطاع وانعكست سلبا على خدمات النقل المدرسي والجامعي مع العودة المدرسية والجامعية.