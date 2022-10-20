الدولي التونسي محمد دراغر يحرز هدفين مع فريقه لوتسيرن في البطولة السوسرية


Publié le Jeudi 20 Octobre 2022 - 11:29قراءة: 0 د, 23 ث
      
سجل اللاعب الدولي التونسي محمد دراغر هدفين في المباراة التي جمعت فريقه لوتسرن السويسري بضيفه سان غالن، في اطار الجولة 12 من البطولة السويسرية.
وجاءت ثنائية دراغر في الدقيقتين 7 و 45، مسهما بها في تعادل فريقه بنتيجة 3 - 3 .

ويحتل فريق لوتسرن المركز الثامن في البطولة السويسرية بـ 13 نقطة.
يذكر أنّ محمد دراغر صاحب الـ 26 عاما كان قد انتقل منذ الموسم الماضي الى فريق لوتسرن السويسري قادما من فريق نوتينغهام فورست الانقليزي.
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