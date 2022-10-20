انتخابات تشريعية .. بوعسكر يستبعد تنقيح القانون الانتخابي، ويؤكد تسجيل تجاوزات خلال تقديم الترشحات

استبعد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر تنقيح القانون الانتخابي في الوقت الحالي ، وذلك مع الانطلاق الفعلي لعملية قبول الترشحات وخاصة الفصول المتعلقة منها بشروط الترشح للانتخابات التشريعية.

وأفاد بوعسكرفي تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء خلال زيارة أداها أمس الأربعاء إلى مركز قبول الترشحات ببن عروس ، بأن الهيئة سجلت بعض الإخلالات والتجاوزات خلال هذه الفترة المرتبطة بتقديم الترشحات، والمتمثلة خاصة في شراء التزكيات واستعمال وسائل الدولة خاصة من قبل بعض رؤساء المجالس البلدية.



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وأوضح انه قد تم التصدي لهذه التجاوزات وفتح أبحاث تحقيقية من قبل النيابة العمومية التي تعهدت بعدد من الملفات في هذا الخصوص .من جهة أخرى أبرز رئيس الهيئة أن حصيلة اليومين الأولين من انطلاق عملية تقديم الترشحات للانتخابات التشريعية تتمثل في تقديم 377 مطلب ترشح على كامل تراب الجمهورية، تتوزع على 330 مطلبا مقدم من قبل الرجال و 47 مطلبا من قبل الإناثواعتبر بوعسكر ، أن هذه الحصيلة مرشحة للارتفاع خلال الفترة القادمة وخاصة خلال الأيام الأخيرة ، وذلك استنادا الى التجارب الانتخابية السابقة حيث عادة ما ترتفع وتيرة تقديم الترشحات خلال اليوم الأخير،وفق قوله.وعبر عن أمله في أن تتم تغطية كافة الدوائر الانتخابية بأكثر من ترشح على مستوى كل دائرة حتى يكون هناك تنافس حقيقي وتعدد على مستوى الترشحات لهذا الموعد الانتخابي