"أدفانس تونس" والوكالة الأمريكية للتنمية يوقعان على برنامج قروض لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة


Publié le Mercredi 19 Octobre 2022 - 19:48قراءة: 0 د, 39 ث
      
وقعت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية للشرق الأوسط مع شركة "أدفانس تونس" برنامج قروض بقيمة 20 مليون دولار (ما يعادل 65 مليون دينار) لدعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة وخاصة المتواجدة في المناطق الداخلية لتونس


وأكدت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في تونس، في بلاغ نشرته الأربعاء، أن برنامج القروض سيمكن النساء صاحبات المؤسسات الصغرى والمتوسطة التي تمر بصعوبات من الحصول بطريقة اسهل على التمويلات وضمان استعادة النشاط اثر جائحة كوفيد - 19 خاصة في قطاعات السياحة والفلاحة والسياحة

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يذكر أن شركة "أدفانس تونس"، تأسست في سبتمبر 2013، هي شركة قروض صغرى تهتم بباعثي المشاريع غير القادرين على التمتع بقروض من الاسواق المالية التقليدية. وتقدم هذه الشركة قروضا تصل الى 20 الف دينار كحد أقصى

إضافة الى تونس، تتواجد مجموعة "أدفانس" ايضا في عديد البلدان الافريقية على غرار الكامرون وغانا والكونغو وتانزانيا ونيجيريا

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