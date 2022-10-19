المصالح الرقابية نفذت 40 عملية نوعية لمراقبة مخازن التبريد و 91 عملية مراقبة اقليمية ما بين 23 اوت و 18 اكتوبر 2022


Publié le Mercredi 19 Octobre 2022 - 19:46قراءة: 0 د, 50 ث
      
كشفت وزارة التجارة انه تم تنفيذ 40 عملية نوعية مشتركة لمراقبة مخازن التبريد ومستودعات الخزن و91 عملية مراقبة إقليمية مشتركة خلال الفترة الممتدة من 23 أوت الى 18 أكتوبر 2022.


وكشفت الوزارة ان العمليات الاقليمية ، أفضت الى تامين اكثر من 27 الف زيارة تفقد إضافية ورفع 6061 مخالفة اقتصادية في حين افضت عمليات مراقبة المخازن الى حجز 6710 طن من المنتوجات الفلاحية.

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وتعمل وزارة التجارة، منذ عدة اشهر على تقنين عمل مستودعات الخزن ومخازن التبريد من خلال وضع تطبيقة اعلامية تتيح لاصحاب المخازن والمستودعات التسجيل ضمنها تلافيا للتبعات القانونية وتشديد الاجراءات القانونية والتشريعية لعمل المخازن.

وتراهن وزارة التجارة على ان تتيح التطبيقة الجديدة متابعة وضمان انتظامية التزويد بالمواد الاستهلاكية ، من خلال تشريك المهنيين وأصحاب المخازن في إجراءات التعديل والمتابعة للفضاء الاستهلاكي من حيث التزويد والتزود وبالتالي الحد من كل اشكال الضغط .
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وبينت الوزارة مصالح وزارة التجارة وتنمية الصادرات والمصالح الأمنية بمختلف الجهات رفعت هذه الفترة الممتدة ما بين 23 اوت و 18 سبتمبر 2022، اكثر من 13 الف و 700 مخالفة اقتصادية





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