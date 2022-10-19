الديوانة بميناء حلق الوادي الشمالي تحبط تهريب 35 صفيحة قنب هندي وأقراص مخدرة عبر سيارة قادمة من مرسيليا


Publié le Mercredi 19 Octobre 2022 - 18:48قراءة: 0 د, 28 ث
      
ضبطت مصالح الديوانة بميناء حلق الوادي الشمالي، 35 صفيحة من القنب الهندي تزن 3500 غراما وقرابة 2508 قرصا مخدرا من نوع اكستازي مخفية داخل سيارة قادمة عبر ميناء مرسيليا الايطالي.


واوضحت الادارة العامة للديوانة، في بلاغ اصدرته مساء الاربعاء، ان كميات القنب الهندي والاقراص المخدرة اخفيت داخل 3 آلات كهرومنزلية على متن سيارة مسافر تونسي مقيم بالخارج.

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واضافت انه تم تحرير محضر حجز في الغرض والاذن إثر استشارة النيابة العمومية بإحالة القضية إلى المصالح الأمنية المختصة لمواصلة التحريات علما وان العملية تندرج إطار مراقبة المسافرين القادمين إلى تونس عبر ميناء حلق الوادي الشمالي.

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