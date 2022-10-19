لجنة تسيير خط اعتماد دعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة صادقت على 137 برنامج هيكلة مالية منذ سنة 2018

أعلنت وزارة الصناعة ان لجنة تسيير خط اعتماد دعم ودفع المؤسسات الصغرى والمتوسطة صادقت منذ سنة 2018 على 137 برنامج إعادة هيكلة مالية لمؤسسات صغرى ومتوسطة باعتمادات جملية تقدر ب300 مليون دينار.





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وصدرت هذه البيانات في ختام اجتماع اللجنة الذي تراسته وزيرة الصناعة نائلة نويرة القنجي، مساء الأربعاء، بحضور المديرة العامة للنهوض بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة مليكة كريط وممثلين عن القطاع المالي والبنكي.ونظرت الجلسة في 5 ملفات تقدمت بها مؤسسات ناشطة في قطاعات الصناعات الكيميائية والنسيج والملابس والصناعات الميكانيكية بهدف الحصول على المصادقة علما وان 429 مؤسسة تؤمن حوالي 15 ألف موطن شغل انخرطت في البرنامج الى حد الآن.وأكدت القنجي الحرص على مزيد النهوض بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة التي تمر بصعوبات مالية ظرفية وذلك من خلال اعتماد برامج إعادة هيكلة الى جانب الإحاطة والمرافقة ومساعدتها على إعداد دراسات التشخيص الميداني والمالي والاقتصادي.وأطلقت وزارة الصناعة خط اعتماد دعم ودفع وإعادة هيكلة المؤسسات الصّغرى والمتوسطة، سنة 2018، بهدف توفير المساعدة الفنّية للمؤسسة الصغرى والمتوسطة عبر إعداد دراسات التشخيص المالي والاقتصادي وعمليات المرافقة لدى البنوك والمؤسسات الماليةويمتد هذا البرنامج على ثلاث سنوات وقد رصدت له اعتمادات جملية في حدود 400 مليون دينار لمساعدة 600 مؤسسة صغرى ومتوسطة على إعادة الهيكلة .