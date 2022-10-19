مركز النهوض بالصادرات يؤكد أهمية تطوير المبادلات التجاريّة مع كوريا الجنوبية

أكد الرئيس المدير العام لمركز النّهوض بالصّادرات، مراد بن حسين، في لقاءه سفير جمهورية كوريا الجنوبية بتونس، ناهم كوك صن، الأربعاء، أهمية تطوير المبادلات التجاريّة بين تونس وكوريا الجنوبية من خلال ترويج المنتوجات التونسية على غرار زيت الزيتون والرمّان والقوارص والزيوت الأساسية والسلطعون الأزرق، الذي يعدّ حاليا أبرز منتوج في مجال الصناعات الغذائيّة يتمّ تصديره إلى السوق المذكورة







وأعرب مراد بن حسين، وفق بلاغ أصدره مركز النهوض بالصادرات، عن استعداد المركز ليصبح الشريك المؤسّسي لتظاهرة "المائدة المستديرة الكورية الإفريقية للأعمال" التي ستنظمها سفارة كوريا الجنوبية في تونس خلال شهر ماي 2023



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وتباحث الطرفان حول سبل تعزيز التعاون المؤسسي بين البلدين باعتبار أن "المائدة المستديرة للأعمال بين كوريا الجنوبية وإفريقيا" تمثل فرصة هامة لتجديد مذكرة التفاهم المبرمة بين مركز النهوض بالصّادرات والوكالة الكورية للاستثمار التجاري



واستعرض السفير الكوري ترشح مدينة بوسان، ثاني أكبر مدينة في كوريا الجنوبية تطل على المحيط الهادئ، لاستضافة التظاهرة الدولية "إكسبو 2030"، تحت شعار "تحويل عالمنا، والمضي قدما نحو مستقبل أفضل"

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يذكر أن المبادلات التجاريّة بين تونس وكوريا بلغت 44ر474 مليون دينار سنة 2021، ولا تزال تهيمن عليها صادرات المنتجات الكهربائية والبحرية، والواردات من السيّارات الكوريّة الجنوبيّة وقاطرات/عربات السكك الحديديّة.



وأعرب مراد بن حسين، وفق بلاغ أصدره مركز النهوض بالصادرات، عن استعداد المركز ليصبح الشريك المؤسّسي لتظاهرة "المائدة المستديرة الكورية الإفريقية للأعمال" التي ستنظمها سفارة كوريا الجنوبية في تونس خلال شهر ماي 2023وتباحث الطرفان حول سبل تعزيز التعاون المؤسسي بين البلدين باعتبار أن "المائدة المستديرة للأعمال بين كوريا الجنوبية وإفريقيا" تمثل فرصة هامة لتجديد مذكرة التفاهم المبرمة بين مركز النهوض بالصّادرات والوكالة الكورية للاستثمار التجاريواستعرض السفير الكوري ترشح مدينة بوسان، ثاني أكبر مدينة في كوريا الجنوبية تطل على المحيط الهادئ، لاستضافة التظاهرة الدولية "إكسبو 2030"، تحت شعار "تحويل عالمنا، والمضي قدما نحو مستقبل أفضل"يذكر أن المبادلات التجاريّة بين تونس وكوريا بلغت 44ر474 مليون دينار سنة 2021، ولا تزال تهيمن عليها صادرات المنتجات الكهربائية والبحرية، والواردات من السيّارات الكوريّة الجنوبيّة وقاطرات/عربات السكك الحديديّة.