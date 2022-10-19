بطولة الرابطة الثانية:برنامج مباريات الجولة الافتتاحية


Publié le Mercredi 19 Octobre 2022 - 18:37قراءة: 0 د, 36 ث
      
في ما يلي برنامج مباريات الجولة الافتتاحية لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم موسم 2022-2023 بمجموعتيها الاولى و الثانية و التي ستدور يومي السبت و الاحد 22 و 23 اكتوبر الجاري انطلاقا من الساعة الثانية و النصف ظهرا (س14 و 30 دق) على النحو الاتي :


المجموعة الاولى
السبت 22 اكتوبر 2022
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ملعب المرسى
مستقبل المرسى-الامل الرياضي بالرقبة
ملعب قربة
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النادي القربي-جندوبة الرياضية
ملعب بنبلة
النادي البنبلي-مستقبل وادي الليل
ملعب مصطفى الدوري بجربة
امل جربة-شبيبة القيروان

المجموعة الثانية
الاحد 23 اكتوبر 2022
ملعب الطيب بن عمار بالعمران
شبيبة العمران-سبورتينغ بن عروس
ملعب القلعة
القلعة الرياضية-سبورتينغ المكنين
ملعب مساكن
هلال مساكن-جمعية جربة
ملعب قابس
الملعب القابسي-مكارم المهدية
ملعب قفصة
قوافل قفصة-نادي حمام الانف
ملعب جرجيس
الترجي الجرجيسي-الملعب الصفاقسي.


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