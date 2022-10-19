بطولة الرابطة الثانية:برنامج مباريات الجولة الافتتاحية

في ما يلي برنامج مباريات الجولة الافتتاحية لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم موسم 2022-2023 بمجموعتيها الاولى و الثانية و التي ستدور يومي السبت و الاحد 22 و 23 اكتوبر الجاري انطلاقا من الساعة الثانية و النصف ظهرا (س14 و 30 دق) على النحو الاتي :







المجموعة الاولى

السبت 22 اكتوبر 2022

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ملعب المرسى

مستقبل المرسى-الامل الرياضي بالرقبة

ملعب قربة

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النادي القربي-جندوبة الرياضية

ملعب بنبلة

النادي البنبلي-مستقبل وادي الليل

ملعب مصطفى الدوري بجربة

امل جربة-شبيبة القيروان



المجموعة الثانية

الاحد 23 اكتوبر 2022

ملعب الطيب بن عمار بالعمران

شبيبة العمران-سبورتينغ بن عروس

ملعب القلعة

القلعة الرياضية-سبورتينغ المكنين

ملعب مساكن

هلال مساكن-جمعية جربة

ملعب قابس

الملعب القابسي-مكارم المهدية

ملعب قفصة

قوافل قفصة-نادي حمام الانف

ملعب جرجيس

الترجي الجرجيسي-الملعب الصفاقسي.





المجموعة الاولىالسبت 22 اكتوبر 2022ملعب المرسىمستقبل المرسى-الامل الرياضي بالرقبةملعب قربةالنادي القربي-جندوبة الرياضيةملعب بنبلةالنادي البنبلي-مستقبل وادي الليلملعب مصطفى الدوري بجربةامل جربة-شبيبة القيروانملعب الطيب بن عمار بالعمرانشبيبة العمران-سبورتينغ بن عروسملعب القلعةالقلعة الرياضية-سبورتينغ المكنينملعب مساكنهلال مساكن-جمعية جربةملعب قابسالملعب القابسي-مكارم المهديةملعب قفصةقوافل قفصة-نادي حمام الانفملعب جرجيسالترجي الجرجيسي-الملعب الصفاقسي.