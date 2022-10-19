انتخاب أميرة محمد في خطة نائب رئيس الاتحاد العام للصحفيين العرب

أعلنت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، عن فوزها بمقعد في الاتحاد العام للصحفيين العرب، على اثر انتخاب نائبة رئيس النقابة أميرة محمد في خطة نائب رئيس الإتحاد.





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وأوردت نقابة الصحفيين في بلاغ لها اليوم الاربعاء، أن اتحاد الصحفيين العرب عقد مؤتمره الانتخابي الرابع عشر يومي 18و 19 اكتوبر الجاري بالقاهرة، بمشاركة 19 نقابة وهيئة وجمعية للصحفيين من الدول العربية.يشار الى أن الاتحاد العام للصحفيين العرب، تأسس في القاهرة سنة 1964، استجابة لرغبة الصحفيين العرب فى توحيد كلمتهم داخل كيان قوي يستطيع الدفاع عن قضاياهم وقضايا الوطن العربي، ويعقد المؤتمر الانتخابي للاتحاد كل أربع سنوات.