بنزرت: إحباط 3 عمليات هجرة غير نظامية عبر سواحل منطقة منزل عبد الرحمان وإيقاف 34 شخصا

تمكّنت المصالح الأمنية المشتركة التابعة لمنطقة الحرس البحري ببنزرت، مساء أمس الثلاثاء وفجر اليوم الأربعاء، من إحباط 3 عمليات هجرة غير نظامية عبر سواحل منطقة منزل عبد الرحمان من معتمدية منزل جميل وإيقاف 34 شخصا اصيلي الجهة، حسب ما أفاد به مصدر أمني مسؤول.

وبيّن المصدر ذاته لـ"وات" أن عمليات الإحباط تمت باشتراك الدوريات الساحلية للمنطقة البحرية، وفرقة الارشاد البحري، ومصالح الإقليم الجهوي للحرس الوطني، علاوة على الوحدات العائمة والعاملين بمحطات الرصد.





وأضاف أن المصالح الأمنية المشار إليها آنفا تمكّنت إثر عمل استعلاماتي وميداني دقيق ومشترك من إلقاء القبض على الأشخاص الـ34 والذين تبيّن أن من بينهم من هو مطلوب للعدالة، إلى جانب حجز 3 قوارب وعدد من الوسائل والتجهيزات المصاحبة.



