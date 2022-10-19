وزارة الصناعة تمنح الشركة التونسية للمواد المنجمية عقد تأسيس رخصة "جبل المرفق "بولاية سيدي بوزيد

منحت وزارة الصناعة والطاقة، عقد تاسيس رخصة بحث عن المـواد المعدنية من المجموعة السادسة تعرف برخصة "جبل المرفق" بولاية سيدي بوزيد لفائدة الشركة التونسية للمواد المنجمية لمدة اولية تمتد لثلاث سنوات.





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وبينت وزارة الصناعة وفق بيانات تضمنها قرار التاسيس الصادر بالرائد الرسمي عدد 113 لسنة 2020، ان الرخصة تغطي قرابة 100 هكتار.وتخضع هذه الرخصة لأحكام مجلة المناجم مع حفظ حقوق الغير المكتسبة بصفة قانونية كما يتعين على صاحب رخصة البحث تسوية وضعية الأراضي مع مالكيها قبل إشغالها عملا بأحكام مجلة المناجم.وتضم المجموعة السادسة الصخور التي يطغى على تركيبتها معدن وحيد ، والتى تستخدم أساسا للتطبيقات الصناعية غير التى تستعمل في الهندسة المدنية كالصلصال الصيني والايليت وحجر الصوان الى جانب مواد أخرى.ويتعين على الشركة التونسية للمواد المنجمية، خلال مدّة صلوحية رخصة البحث المنصوص ، إنجاز البرنامج الأدنى لأشغال البحث الذي تعهدت به والمقدّر تكلفته الجملية بمبلغ 59 الف دينار.