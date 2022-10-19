مركز النهوض بالصادرات ينظم بعثة لرجال الأعمال في قطاع الصحة إلى كنشاسا من 7 إلى 10 نوفمبر 2022

يعتزم مركز النهوض بالصادرات تنظيم بعثة لرجال الأعمال التونسيين في قطاع الصحّة خلال الفترة الممتدة من 7 إلى 10 نوفمبر 2022 إلى كنشاسا (جمهورية الكونغو الديمقراطية) وذلك في اطار "الصالون التونسي للخدمات الصحيّة والصناعات الصيدلية والأجهزة والمعدات الطبية والمواد شبه الطبية"، وفق ما أعلن عنه على موقعه على شبكة الانترنات.





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وأوضح المركز، وفق ما نشره على موقعه الإلكتروني، الإربعاء، أن المشاركة في هذه البعثة، التي يتمّ تنظيمها بالتعاون مع السفارة التونسيّة في كينشاسا، مفتوحة أمام المصحّات الخاصّة والعيادات الطبيّة والصناعات الصيدلية والأجهزة والمعدّات الطبيّة والمنتجات شبه الطبية.ويتضمن برنامج البعثة، لقاءات مهنية ثنائية مع أهم الفاعلين الإقتصاديين في قطاع الصحّة وعقد اجتماعات عمل مع صنّاع القرار في القطاع، في جمهورية الكونغو الديمقراطية، إلى جانب تنظيم زيارات ميدانية بصفة فردية و/ أو جماعية.كما أشار مركز النهوض بالصادرات، في اطار هذه البعثة، إلى إتاحة الفرصة لزيارة معرض المنتجات الصناعية "أوسبيتول اكسبو" الذي ينتظم من 7 إلى 11 نوفمبر 2022 على هامش المؤتمر الدولي لــ " أفماد" وهي جمعيّة غير ربحية تضم قدماء طلبة الطب بجامعة كينشاسا.