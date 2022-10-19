الطبوبي يوجه برقية مساندة الى نظيره الفرنسي


Publié le Mercredi 19 Octobre 2022 - 12:51قراءة: 0 د, 34 ث
      
وجّه الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي برقية الى نظيره الفرنسي فيليب مارتينيز عبّر فيها عن تضامن النقابيين والعمال التونسيين مع الاضراب العام الذي نفذه نظرائهم الفرنسيين أمس الثلاثاء.


وخاض الشغالون في فرنسا اضرابا عن العمل مطالبين بالزيادة في الأجور والجرايات والمنح الاجتماعية، مع تحسين ظروف ومواطن العمل وشمل الاضراب القطاع العام كالنقل والكهرباء والوظائف الحكومية والمدارس والجامعات والصحة وأيضا بعض كبريات شركات القطاع الخاص في وقت تشهد فيه البلاد أزمة طاقة ومواصلة عمال شركة "توتال إينرجي" إضرابهم ما تسبب بانخفاض إمدادات الوقود.

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وعبّر الطبوبي في برقيته عن أمله في أن تسفر نضالات العمال والعاملات عن تحقيق مكاسب مشتركة حسب ما جاء في موقع "الشعب نيوز" التابع للمنظمة الشغيلة.



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