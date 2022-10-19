العثور على جثة "مفصولة الرأس ومقطوعة الساقين" بسواحل طبلبة


Publié le Mercredi 19 Octobre 2022 - 12:48قراءة: 0 د, 26 ث
      
عثرت وحدات الحرس البحري، الثلاثاء، على جثة "مفصولة الرأس ومقطوعة الساقين" بسواحل " الشرف البغدادي طبلبة" بالمنطة البحرية بالمنستير، وذلك أثناء عملية تمشيط الشريط الساحلي، وفق ما أعلنه المتحدث الرسمي باسم الادارة العامة للحرس الوطني اليوم الأربعاء في بلاغ.
وأضاف ذات المصدر أنه جرى التنسيق مع النيابة العمومية في شأن هذه الجثة وأخذ عينات جينية لتحديد الهوية.


من جهة أخرى، قامت وحدات حرس تابعة للمنطقة البحرية بالمنستير، الثلاثاء، بنجدة وإنقاذ عشرة (10) أشخاص تونسيين بعد أن تعرض مركبهم المستغل في عملية هجرة غير نظامية للعطب بسواحل صيادة.

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