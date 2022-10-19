توزر: إيداع 13 مطلب ترشح للانتخابات التشريعية في ظرف ثلاثة ايام


Publié le Mercredi 19 Octobre 2022 - 14:37قراءة: 0 د, 38 ث
      
أودع 13 شخصا مطالب ترشحهم للانتخابات التشريعية المقررة ليوم 17 ديسمبر القادم عن الدوائر الانتخابية الثلاث في ولاية توزر، وذلك الى غاية صباح اليوم الأربعاء، ثالث يوم من فتح باب الترشحات، وفق عضو الهيئة الفرعية للانتخابات سفيان بوقرة


واوضح بوقرة في تصريح ل"وات" أن المطالب توزعت الى 10 مطالب في اليوم الاول ومطلب في اليوم الثاني ومطلبين في اليوم الثالث، وأضاف أن 03 نساء من بين المترشحين قدمن مطالب جمعيهن عن دائرة توزر

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وبين انه يتم التثبت من المطالب واستيفائها للوثائق والشروط المقبولة في الابان لإعلام أصحابها، على أن يتم التثبت النهائي في المطالب يومين بعد أجال الترشح واعلام المترشحين بالنقائص ليتم البت النهائي في المترشحين يوم 31 من هذا الشهر.

وبلغ وفق المصدر نفسه عدد المزكين حوالي 08 آلاف عملية تزكية في جميع الدوائر الانتخابية.

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