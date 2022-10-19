نائب رئيس اتحاد الأعراف يؤكد تواصل توقف نشاط المخابز إلى حين تجاوب وزارة التجارة


Publié le Mercredi 19 Octobre 2022 - 12:35قراءة: 1 د, 11 ث
      
أكّد هشام اللومي، نائب رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، الإربعاء، تواصل توقف عمل المخابز إلى حين تجاوب وزارة التجارة وتنمية الصادرات لمطالب القطاع.
وأفاد اللومي، الإربعاء، في تصريح إعلامي، أنّ المخابز، التّي تعد مؤسسات صغرى، تعيش "وضعيّة سيئة جدّا" وتواجه، اليوم، صعوبات جمّة في ظل عدم حصولها على دعم الدولة منذ 14 شهرا متواصلة.

وأوضح أنّ أصحاب المخابز يطالبون بالحصول على دعم شهرين على الأقل لمواصلة النشاط.
ودعا اللومي وزارة الإشراف إلى "التفاعل الإيجابي مع مطالب أهل القطاع في اقرب وقت"مؤكدا سعي الاتحاد إلى إيجاد حلول في المقابل "لم نر اي تجاوب من وزارة التجارة وتنمية الصادرات".
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والجدير بالذكر أنّ الغرفة الوطنية للأصحاب المخابز اتخذت قرار إيقاف نشاط المخابز بداية من، الأربعاء، في كامل تراب الجمهورية وذلك اثر اجتماع طارئ عقد أمس، الثلاثاء، بمقر اتحاد الأعراف.
 
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كما تقّرر اثر الاجتماع، الذي حضره ممثلون عن المهنيين المنخرطين بالهياكل الجهوية بالاتحاد بكافة ولايات الجمهورية الدخول في  اعتصام  مفتوح بمقر الاتحاد إلى حين تلبية المطالب المقدمة لوزارة التجارة، وفق بلاغ صدر أمس، الثلاثاء، عن الغرفة الوطنية لأصحاب المخابز.
  
 وفنّدت الغرفة ما جاء على لسان وزيرة التجارة وتنمية الصادرات بوجود مفاوضات جارية لدراسة مطالب أصحاب المخابر.

  في المقابل أكّد المجمّع الوطنيّ للمخابز العصرية المنضوي تحت لواء كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية "كوناكت"، "عدم نيّته الدخول في ايّ اضراب، الاربعاء، والتزامه بمواصلة العمل في جميع المخابز الراجعة له بالنظر على كامل تراب الجمهورية.
 
وأشار المجمع الى سعيه إلى توفير الخبز حتى لا يكون هنالك اي نقص وان ذلك يبقى رهين تزويد المخابز بمادّة "الفارينة" اللازمة لذلك.

Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 255022

BenMoussa  (Tunisia)  |Mercredi 19 Octobre 2022 à 13h 27m |           
لماذا التضليل وعدم الصراحة
الاضراب اعلن عليه ليوم الاربعاء فقط
واصبح اليوم اضرابا مفتوحا الى حين تلبية المطالب
لمادا التغرير بالمواطن وما ذنبه



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