صندوق الضمان الاجتماعي: 31 ديسمبر القادم آخر أجل للانتفاع بطرح خطايا التأخير المستوجبة بعنوان اشتراكات الضمان الاجتماعي ونظام التّعويض عن الأضرار

أعلن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أن تاريخ 31 ديسمبر القادم هو آخر أجل للانتفاع بطرح خطايا التأخير المستوجبة بعنوان اشتراكات الضمان الاجتماعي ونظام التّعويض عن الأضرار النّاتجة عن حوادث الشغل والأمراض المهنيّة الرّاجعة للثلاثيّات المنقضية وإلى

حدود الثلاثيّة الثّالثة لسنة 2021.



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وذكر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في بلاغ له أنه يشترط خلاص الثلاثيّات اللاّحقة للثلاثيّة الثالثة لسنة 2021 للانتفاع بهذا الإجراء.و أوضح البلاغ أنه بالنسبة للمؤسّسات يكون الطرح كلّيا وآليا لمبالغ خطايا التأخير عند خلاص كامل أصل الدّين ومصاريف التتّبع دفعة واحدة، أو على أقساط شهريّة على مدّة أقصاها 3 سنوات، في حين يكون الطرح جُزئيا و آليا بنسبة 550 بالمائة من مبالغ خطايا التأخير عند خلاص كـامل أصـل الدينو مصاريف التتّبع بأقساط شهريّة على مدّة أقصاها 5 سنوات.وأشار الصندوق الى أنه بالنّسبة للعاملين لحسابهم الخاص يتم الطرح الكلّي والآلي لمبالغ خطايا التأخير عند خلاص كامل أصل الدّين ومصاريف التتّبع دفعة واحدة أو بأقساط شهريّة على مدّة أقصاها 5 سنوات.