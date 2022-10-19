البطولة الوطنية لكرة السلة: مباراة مؤجلة - اتحاد الأنصار والدالية الرياضية يوم السبت


Publié le Mercredi 19 Octobre 2022 - 14:44قراءة: 0 د, 29 ث
      
أعلنت الجامعة التونسية لكرة السلة أنّ المباراة المؤجلة بين اتحاد الأنصار والدالية الرياضية بقرمبالية لحساب الجولة الرابعة ستدور السبت القادم في قاعة دار شعبان الفهري انطلاقا من الساعة الخامسة مساء.


ويتقاسم الفريقان المركز التاسع برصيد 6 نقاط .

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وفي ما يلي تذكير بجدول الترتيب بعد نهاية الجولة السابعة التي دارت الجمعة الماضي:

الترتيب ن ل
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-1-النادي الافريقي 14 7
2-الملعب النابلي 13 7
3-الاتحاد المنستيري 12 7
-النجم الساحلي 12 7
5-الزهراء الرياضية 9 7
-النجم الرادسي 9 6
شبيبة القيروان 8 7
8-شبيبة المنازه 7 6
9 -الدالية الرياضية 6 5
--اتحاد الانصار 6 6

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