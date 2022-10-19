مركز التكوين المستمر والترقية المهنية يعلن عن توسيع المرحلة النموذجية لإرساء علامة الجودة "كفاءات"


Publié le Mercredi 19 Octobre 2022 - 14:51قراءة: 0 د, 32 ث
      
أعلن المركز الوطني للتكوين المستمر والترقية المهنية أنه يعتزم توسيع المرحلة النموذجية لإرساء علامة الجودة في التكوين المستمر "كفاءات" لفائدة عدد من المؤسسات الاقتصادية التي يمكن لها الانخراط وتقديم ترشحاتها في أجل أقصاه 28 أكتوبر الجاري.


وأضاف المركز في بلاغ له أن ارساء علامة الجودة في التكوين المستمر "كفاءات" يمكّن من الحصول على الإشهاد في هذا المجال، وذلك ضمانا لجودة منظومة التكوين المهني وملائمة لمتطلبات تطوير الكفاءات داخل المؤسسة ومواكبة للتطورات صلبها.

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وأفاد أنه يتعين على المؤسسات الراغبة في الانخراط في هذا المشروع تقديم مطلب ترشحها وبطاقة إرشادات قبل يوم 28 أكتوبر 2022 على الساعة الخامسة بعد الزوال وفقا للنماذج المصاحبة وجوبا على البريد الالكتروني
: kafaet@cnfcpp.tn

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