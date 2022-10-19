الكاف: رفع عينات من بذور القمح الصلب الممتازة للتحليل بعد الشك في جودتها

رفعت يوم امس الثلاثاء، لجنة وطنية مكلفة بمراقبة جودة البذور الممتازة، عينات من بذور القمح الصلب الممتازة للتحليل بالمخبر الوطني لمراقبة جودة البذور الممتازة التي تم مد فلاحي ولاية الكاف بها، وذلك بعد الشك في جودتها، وفق ما ذكره المهندس بالاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بالكاف عبد الكريم الحيدري في تصريح ل"وات"





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وقال الحيدري في هذا السياق أن اللجنة الوطنية تحولت وعاينت حالة البذور الممتازة المتوفرة ورفعت عينات منها للتحليل بالمخبر الوطني لمراقبة جودتها واتخاذ القرارات المناسبة في شأنها اما بالسماح بزراعتها أو ابطالها، على حد قوله.وأكد المصدر ذاته أن عملية المراقبة الميدانية، مكنت من الاطلاع على بعض العينات التي قال إنها تحتوي على العديد من الاوساخ وعلى بعض البذور لأصناف من الاعشاب، مما يجعلها غير سليمة ومشكوك في جودتها، وفق تعبيره، داعيا إلى اتخاذ القرارات المناسبة في شأنها وتحميل المسؤولية الكاملة للمزودين الذي قاموا بتوفيرها في السوق.