المخابز العصرية المنضوية تحت لواء "كوناكت" لن تدخل في اضراب اليوم الاربعاء

اكد المجمّع الوطنيّ للمخابز العصرية المنضوي تحت لواء كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية "كوناكت"، "عدم نيّته الدخول في ايّ اضراب، اليوم الاربعاء، والتزامه بمواصلة العمل في جميع المخابز الراجعة له بالنظر على كامل تراب الجمهورية.





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وأشار المجمع في بلاغ له مساء الثلاثاء، الى انه سيسعى الى توفير الخبز حتى لا يكون هنالك اي نقص وان ذلك يبقى رهين تزويد المخابز بمادّة "الفارينة" اللازمة لذلك.وكان أصحاب المخابز التابعة للغرفة والوطنية لاصحاب المخابز الراجعة بالنظر الى اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، قرروا إيقاف نشاطهم بداية من الأربعاء، في كامل تراب الجمهورية وذلك اثر اجتماع طارئ عقد، الثلاثاء، بمقر الاتحاد.كما تقّرر اثر الاجتماع، الذي حضره ممثلون عن المهنيين المنخرطين بالهياكل الجهوية بالاتحاد بكافة ولايات الجمهورية الدخول في اعتصام مفتوح بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية إلى حين تلبية المطالب المقدمة لوزارة التجارة، وفق بلاغ صادر عن الغرفة الوطنية لأصحاب المخابز، الثلاثاء