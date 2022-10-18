عمل مجلس المؤقت للقضاء العدلي وسير عمل المحاكم محور لقاء رئيس الدولة بالقاضي المنصف الكشو


Publié le Mardi 18 Octobre 2022 - 19:58قراءة: 0 د, 25 ث
      
استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد، اليوم الثلاثاء بقصر قرطاج، رئيس المجلس المؤقت للقضاء العدلي، المنصف الكشو.


وتناول اللقاء، وفق بلاغ اعلامي لرئاسة الجمهورية، "جملة من المواضيع ذات العلاقة بعمل المجلس وبسير عمل المحاكم على وجه العموم".
وأكد رئيس الجمهورية، مجددا، حرصه على استقلال القضاء ودوره في إنفاذ القانون على الجميع على قدم المساواة.
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وشدد رئيس الدولة على "الدور المحوري للقضاء في تطهير البلاد"، وعلى ضرورة البت في عديد القضايا التي بقيت منشورة لمدة سنوات دون البتّ فيها.


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