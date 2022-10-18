الطبوبي: اتحاد الشغل يرفض منح الاراضي الدولي بطريقة غير قانونية


Publié le Mardi 18 Octobre 2022 - 19:10قراءة: 0 د, 50 ث
      
اكد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، اليوم الثلاثاء بسليانة، رفض الاتحاد "منح الأراضي الدولية بطرق غير قانونية وعن طريق المحاباة لمن وصفهم بالسماسرة والتنسيقيات" مشددا على أن هذه الاراضي ستكون ملكا للدولة وللشعب التونسي"


وانتقد الطبوبي، في كلمة ألقاها خلال المؤتمر العادي للإتحاد الجهوي للشغل بسليانة الذي ينعقد تحت شعار "دفاعا عن الحق في العيش الكريم وتصديا لتدمير الدولة ومؤسساتها" تعامل السلطات مع كارثة غرق مركب قبالة سواحل جرجيس، مشددا بالقول "شبابنا يركب قوارب الموت بعد ان فقد الامل جراء المناكفات والتجاذبات السياسية والفقر والتهميش.

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واعتبر الطبوبي ان قضية الرش، في سليانة، وجبر الأضرار البدنية لضحاياها لابد ان تكون في مقدمة القضايا العادلة في البلاد.

وعبر عن مساندته للتحركات الإحتجاجية التي نفذها المعلمون النواب وخريجو علوم التربية مشيرا الى أن الاتحاد سيدافع على كل ما تم نشره في الرائد الرسمي وما تم التوقيع عليه بالاتفاقيات.
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يذكر أن المؤتمر حضره عدد من قيادي الاتحاد العام التونسي للشغل بما في ذلك سامي الطاهري وسمير الشفي ومنتسبي الإتحاد الجهوي للشغل بولاية سليانة وعدد من الولايات المجاورة.

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