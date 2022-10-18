تونس: موقف السعودية بخصوص خفض انتاج النفط هو "موقف وجيه" (بيان للخارجية)


Publié le Mardi 18 Octobre 2022 - 18:45قراءة: 1 د, 0 ث
      
وصفت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، اليوم الثلاثاء، في بيان لها ، موقف المملكة العربية السعودية بشأن خفض انتاج النفط ضمن مجموعة "اوبيك +" انطلاقا من مطلع نوفمبر المقبل بأنه "موقف وجيه".


واعتبرت الخارجية في بيانها أن هذا القرار اتُّخذ بإجماع كافة دول المجموعة "أوبيك +" وأن موقف المملكة العربية السعودية الشقيقة من هذا القرار وجيه من منطلق طبيعته التقنية البحتة وارتباطه بتوازنات العرض والطلب التي تفرضها السوق العالمية والتي تشهد ،وفق نص البيان ، "عدم استقرار قد يكون له تداعيات على الدول المنتجة والمصدرة والمستهلكة على حد سواء".

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وكانت مجموعة اوبيك + والتي تظم 10 دول مصدرة للنفط من بينها روسيا والبحرين و المكسيك الى جانب الدول الأعضاء في منظمة اوبيك قررت في 5 اكتوبر الجاري خفض إنتاج النفط بمقدار مليوني برميل يوميًا ابتداء من مطلع نوفمبر المقبل وهو اكبر خفض للانتاج منذ بداية سنة 2020.
وعبّرت دول غربية وفي مقدمتها الولايات المتحدة عن رفضها لهذا القرار.
من جهتها عبّرت السعودية عن رفضها لما إعتبرته تصريحات "لا تستند إلى الحقائق"، صادرة تجاه المملكة عقب صدور قرار "أوبك بلس" .
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واعلنت دول عربية أمس واليوم عن مساندتها للمملكة التي تعد من اكبر مصدري النفط وتاييدها وتضامنها الكامل معها ورفضها القاطع لـ"تسييس" قرار مجموعة أوبك + بشأن خفض إنتاج النفط.

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