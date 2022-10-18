اعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية، اليوم الثلاثاء، عن اطلاق مشروع التوأمة المؤسساتية حول "تعزيز نظام التقاعد وحوكمته"، الذي يتم انجازه في اطار شراكة بين تونس وفرنسا وليتوانيا بتمويل من الاتحاد الاوروبي.





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ويشرف على تنفيذ المشروع، الذي قدرت ميزانيته بمليون و200 ألف يورو، كل من الوكالة الفرنسية "فرنسا للخبرات" والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في ليتوانيا وذلك على مدى 30 شهرا (من 1 جويلية 2022 الى 31 ديسمبر 2024)وأشار الرئيس المدير العام للصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية كمال المدّوري، خلال ندوة انتظمت اليوم بتونس، أن مشروع التوأمة يرتكز على 4 محاور أساسية، سيعمل على متابعة تنفيذها ممثلي كل القطاعات المتدخلة.ويهدف المحورالأول المرتبط بالإطار القانوني للنظام، إلى مراجعة الإطار القانوني وسياسة الحماية الاجتماعية بالإعتماد على تجارب الدول الاوروبية وممارستها في هذا المجال.ويسعى المحور الثاني إلى تحسين حوكمة الصندوق وتعزيز قدراته الإدارية والفنية والتنظيمية فيما يهدف المحور الثالث، المتعلق بجودة الخدمات، إلى تحسين أداء وجودة الخدمات التي يقدمها الصندوق.ويسلط الجزء الرابع الضوء على الاتصال المؤسساتي وتعزيز أنشطة الصندوق وضمان اشعاعها.وأكد المدوري أن هذا المشروع سيساهم في تطوير وسائل التواصل في خدمة المواطن بالإضافة إلى إنجاز منصة من شانها تسهيل ولوج المواطن إلى خدمات الصندوق، كما ستعمل المنصة على رقمنة أغلب الإجراءات.واعتبر ممثل وفد الاتحاد الأوروبي فرانسيسكو أكوستا سوتو، أن مؤسسات البلدان المعنية بهذا المشروع تضررت بشدة في السنوات الأخيرة بسبب تغير المناخ والحروب، ولا سيما الحرب الروسية على أوكرانيا مشيرا الى "هذه الظروف عمقت الفوارق الاجتماعية وهو ما اظهر الحاجة إلى تطوير أنظمة حماية اجتماعية تقوم على التضامن والمساواة والادماج وتسمح للفرد بالعيش بكرامة".وقال إن 6 ملايين شخص ليس لديهم حماية اجتماعية في العالم، لافتا الى تراجع عدد الولادات باكثر من 20 بالمائة، مما يعني أنه بعد سنوات من الآن سيكون هناك انخفاض بنسبة 20 بالمائة في المساهمات والعائدات الضريبية".ومن جهته أشار سفير فرنسا في تونس أندريه بارانت، إلى التحديات العديدة التي ستواجهها تونس، بالخصوص على المستوى الاجتماعي والاقتصادي فضلا عن ضرورة إرساء نظام حماية اجتماعية يلبي تطلعات منظوري صناديق الحماية الاجتماعية" ، مؤكدا أن المشروع سيكون أساسيا لدعم الانتقال الديمقراطي في تونس. "واعتبر السفير أن التقاعد في جميع المجتمعات هو تقدير لجهود من ساهم في بنائه.