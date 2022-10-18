إحباط 3 عمليات اجتياز للحدود البحرية خلسة ليلة أمس و إنقاذ 115 مجتازا (الجبابلي)


Publié le Mardi 18 Octobre 2022 - 17:05قراءة: 0 د, 28 ث
      
أحبطت وحدات تابعة لإقليم الحرس البحري بالوسط، ليلة أمس الاثنين، ثلاث عمليات اجتياز للحدود البحرية، وقامت بنجدة و إنقاذ 115 مجتازا يحملون جنسيات إفريقية لدول جنوب الصحراء، وفق ما أكده المتحدث باسم الإدارة العامة للحرس الوطني حسام الدين الجبابلي. 


وبين الجبابلي، في بلاغ نشره على صفحته الرسمية بشبكة التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، أن وحدات من الحرس الوطني بجهات نابل وقرقنة وصفاقس وقليبية، تمكنت في الليلة نفسها وفي اطار عمليات استباقية، من ضبط تسعة أشخاص بصدد التحضير للقيام بعمليات اجتياز للحدود البحرية خلسة.

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وأضاف ان النيابة العمومية أذنت بعد استشارتها باتخاذ ما يتعين في شأنهم.

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