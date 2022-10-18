الهايكا عن منع بث فيلم "محمد رسول الله" على 'تلفزة تي.في':نرفض أي تعد على حرية الإعلام

أكدت الهيئة العليا المستقلة للإتصال السمعي البصري (الهايكا) أنّ "الإصرار على تجاوز صلاحياتها بوصفها هيئة تعديلية، لا يمكن إلاّ أن يؤدي للتحكم في الإعلام وتهديد مستقبل حرية الصحافة برُمّتها"، وذلك إثر إصدار النيابة العمومية، بتاريخ 14 أكتوبر 2022، قرارا بمنع بث فيلم على قناة "تلفزة تي.في".





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ولئن أكدت الهايكا في بيان لها اليوم الثلاثاء، أنّ "واجب الالتزام بمبادئ حرية الإعلام محمول على الجميع وفي مقدمتهم المؤسسة القضائية التي يُعزى لهاأيضا واجب حسن تطبيق القانون بما يحمي الحقوق والحريات"، فإنّها جدّدت "رفضها كل تعدّ على حرّية الإعلام، مهما كان مأتاه". ودعت في هذا الصدد، كل القضاة والمؤسسات والهياكل ومكونات المجتمع المدني، إلى "رفض هذه الممارسات والمحافظة على المكتسبات والعمل المشترك على تركيز دولة مدنية ديمقراطية، قائمة على احترام القانون والمؤسسات".كما شدّدت الهايكا على حرصها على "ضمان السّلم الاجتماعي وتطبيق القانون وحق المجتمع التونسي في احترام مشاعره ومعتقداته"، داعية الحكومة إلى "ضرورة التعامل مع الهيئة، وفق القانون ونواميس دولة القانون والمؤسسات والقطع مع الأسلوب ذاته الذي كانت تستعمله الأحزاب المتنفّذة خلال السنوات الماضية".وكانت قناة "تلفزة تي في" أعلنت على صفحتها بفيسبوك، يوم 14 أكتوبر 2022، أن النيابة العمومية بالمحكمة الإبتدائية بتونس، منعت القناة من بث فيلم يحمل عنوان "محمد رسول الله"، كان من المقرر بثه يوم السبت 15 أكتوبر. وقالت إن هذا القرار ليس من اختصاص النيابة العمومية بل "الهايكا"، مؤكّدة في الوقت ذاته أنها ستذعن لقرار المنع، مع الإحتفاظ بحقها في الطعن فيه.يُذكر الشريط موضوع المنع هو عمل إيراني أنتج منذ 2015 وقد أثار منذ صدوره انتقادات من طرف البعض الذين اعتبروه "مسيئا لمقام الرسول الكريم".