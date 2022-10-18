ر م ع شركة السكك الحديدية: تواصل غلق الخط 13 يكلفنا مليوني دينار شهريا

افاد الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية، توفيق بو فايد في تصريح ل/وات/ على هامش افتتاح اشغال المؤتمر الثاني حول رقمنة السكك الحديدية الافريقية الثلاثاء بتونس، ان تواصل غلق الخط 13 للشركة يكلفها مليوني دينار شهريا بعنوان خلاص اجور للاعوان





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واضاف بوفايد، ان عدم استعمال الخط 13 والالتجاء لخط 21 لجلب الفسفاط من المتلوي تسبب في رفع التكلفة وتضخم المصاريف باعتباره اطول خط يربط بين متلوي (قفصة) في اتجاه قابس ، حيث يستغرق 3 ايام ونصف ذهابا وايابا نظرا للبنية التحتية المتردية، بينما يستغرق خط 13 يوما ونصف فقط ،بما يتيح تأمين عدد اكبر من الرحلات ،وبالتالي التحكم في المصاريف وتوفير اكثر مداخيلودعا بالمناسبة ، الى ضرورة تغليب خدمة الصالح العام للبلاد من اجل فتح الخط المغلق عدد 13 الرابط بين صفاقس وتوزر جراء تواصل الاحتجاجات ، قائلا ان الاحتجاج حق مكفول بالدستور لكنه الحق اضرارا جسيمة بسير الشركة و بالمصلحة العامة للمواطنين والبلادكما سلط بوفايد في جانب اخر، الضوء على الوضعية المتردية للشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية في ظل فقدان الامكانات والتجهيزات التي تستجيب للمتغيرات التكنولوجية ولحاجيات الصناعة في ظل الرقمنة والثورة الرقمية، بالاضافة الى ما شهدته العشرية الاخيرة من تعطيل بسبب التحركات الاجتماعية التي حالت دون الانتاج وعمل الشركة بالشكل المطلوب.