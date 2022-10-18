إدارة الغابات تطلق حملة وطنية تشاركية لغراسة 5 مليون شتلة غابية

تطلق الإدارة العامّة للغابات التابعة لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري حملة وطنية لغراسة 5 مليون شتلة من الأشجار الغابية لاستعادة المساحات، التّي أتلفت بسبب الحرائق، بداية من العيد الوطني للشجرة الموافق ليوم الأحد الثاني من شهر نوفمبر 2022 لتتواصل إلى غاية شهر مارس 2023.





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وأشارت الإدارة العامّة للغابات في بلاغ أصدرته، الثلاثاء، إلى أن الحملة ستكون تشاركيّة في كامل أنحاء الجمهورية ومع كافة مكوّنات المجتمع لغراسة الأشجار بالمناطق الخضراء والحدائق والمنتزهات وبكل المؤسّسات خاصّة التربوية والصحيّة.وعبّرت عن تعويلها على الحس الوطني لكافّة مكوّنات المجتمع التّونسي من مؤسّسات وشركات خاصّة ووطنيّة ومنظّمات وجمعيات وأفراد، ووجّهت دعوة مفتوحة إلى كل المبادرين للانخراط في هذه الحملة.وتضع الإدارة العامّة للغابات على ذمّة الراغبين في الانخراط في هذه الحملة والشماركة فيها أرقام الهاتف التالية للانخراط والمشاركة يرجى الاتصال بالإدارة العامّة للغابات على الأرقام التالية: 50641197 / 50774686أو البريد الإلكترونى التّالي bo.dgf@iresa.agrinet.tnيذكر أن موجة الحرائق أتت في سنة 2022، فقط، (من جوان وحتّى سبتمبر 2022) على حوالي 13،200 هك من المساحات الغابية.وتقدر المساحة الجملية للغابات في تونس ب 4،6 مليون هكتار أي ما يعادل 34 بالمائة من مساحة التراب الوطني. وتوجد الغابات، أساسا، في جهات الشمال الغربي والوسط الغربي كما يسكنها حوالي 800 ألف ساكن وتقدر قيمتها الاقتصادية بحوالي 932 مليون دينار.