نابل: إحالة 3 شكايات ضدّ مترشحين اثنين للانتخابات التشريعية من أجل التلاعب بالتزكيات

تلقّت الهيئة الفرعية للانتخابات بنابل 1، ثلاث شكايات ضد مترشحين اثنين للانتخابات التشريعية القادمة، بعد أن تعمّدا التلاعب بالتزكيات، وقد تمت إحالتها على النيابة العمومية، وفق ما أكده مصدر أمني لـ (وات).





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من جهته، أبرز رئيس الهيئة الفرعية للانتخابات بنابل 1، العروسي بن عبد الله، في تصريح لـ (وات)، أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات هي التي تتولى الإدلاء بتصريحات بخصوص المخالفات الانتخابية، مشيرا إلى أن الأعوان التابعين للهيئة الفرعية يواصلون مراقبة عملية التزكيات ومدى احترام الضوابط المنصوص عليها.وقد بلغ عدد الترشحات التي تم قبولها بالهيئتين الفرعيتين بنابل 1 و2، 15 ترشحا، وذلك منذ بداية قبول الترشحات للانتخابات التشريعية القادمة (17 ديسمبر 2022) والذي انطلق منذ يوم أمس الاثنين 17 أكتوبر ليتواصل إلى غاية يوم 24 من ذات الشهر.وبين العروسي بن عبد الله، أنه تم إلى حدود منتصف نهار اليوم الثلاثاء، قبول 7 ترشحات على الدوائر الانتخابية التابعة للهيئة الفرعية نابل 1، من بينها 3 ترشحات على كل من دائرتي "نابل" و"دار شعبان الفهري _بني خيار" وترشح وحيد على دائرة "قليبية_حمام الغزاز".وأشار إلى أن مصالح الهيئة الفرعية للانتخابات انطلقت منذ 26 سبتمبر الفارط في الاستعدادات اللوجستية لقبول التزكيات بمقر الهيئة وبكافة المكاتب الراجعة لها بالنظر والبلديات، وسيتواصل قبول التزكيات إلى غاية 24 أكتوبر الجاري تاريخ آخر يوم لقبول الترشحات للانتخابات التشريعية.ومن جانبها، أبرزت رئيسة الهيئة الفرعية للانتخابات نابل 2، إيناس الفاطمي، أنه تم منذ بداية قبول الترشحات تسجيل 8 ترشحات من بينها 6 ترشحات تم قبولها أمس الاثنين، وتتوزع إلى 3 ترشحات على دائرتي قرمبالية وسليمان، ومترشح وحيد على دائرتي الحمامات وبني خلاد _بوعرقوب.ومن جانبه، أكد عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، محمود الواعر، في تصريح لـ(وات)، على هامش زيارة أداها صباح اليوم إلى مقر الهيئة الفرعية للانتخابات نابل 1، على معاضدة مجهودات الهيئات الفرعية وتذليل الصعوبات لتجاوز العقبات في هذه المرحلة، وخاصة في ما يتعلق بالجانب اللوجستي، متوقّعا ارتفاع نسق إيداع الترشحات في موفى الأسبوع الجاري، لاسيما وان بعض الدوائر بولاية نابل لم تسجل ترشحات إلى حد الآن.