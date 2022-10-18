غدا الأربعاء إيقاف النشاط بكافة المخابز بكامل انحاء البلاد


Publié le Mardi 18 Octobre 2022 - 15:55قراءة: 0 د, 31 ث
      
قرّر أصحاب المخابز إيقاف نشاطهم بداية من الغد الأربعاء، في كامل تراب الجمهورية وذلك اثر اجتماع طارئ عقد، الثلاثاء، بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.


كما تقّرر اثر الاجتماع، الذي حضره ممثلون عن المهنيين المنخرطين بالهياكل الجهوية بالاتحاد بكافة ولايات الجمهورية الدخول في اعتصام مفتوح بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية إلى حين تلبية المطالب المقدمة لوزارة التجارة، وفق بلاغ صادر عن الغرفة الوطنية لأصحاب المخابز، الثلاثاء.

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وفنّدت الغرفة من جهة اخرى، ما جاء على لسان وزيرة التجارة وتنمية الصادرات بوجود مفاوضات جارية لدراسة مطالب أصحاب المخابر، فيما لم يتسن لـ"وات" التواصل مع رئيس الغرفة لتوضيح جملة المطالب المقدمة الى الوزارة.


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