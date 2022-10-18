تطاوين: تنمية وتثمين قطاع تربية الماشية في رمادة بدعم من مشروع التعاون التونسي-الايطالي

يدعم مشروع التعاون التونسي الايطالي قطاع تربية الماشية في معتمدية رمادة التي تتميز بمراع طبيعية شاسعة خاصّة في منطقتي الظاهر والوعرة، ما جعلها مصدرا مهما للحوم الحمراء والالبان المتأتية من قطعان الماعز ومن الابل، حيث استفاد 150 مربيا برمادة، ضمن هذا المشروع، وفي اطار مقاومة الفقر، بـ1500 رأس من المجترّات الصغرى لتطوير قطيع الماشية المحلي الذي يقدر حاليا بقرابة 40 الف رأس، بحسب رئيس المشروع شاكر السالمي.





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وأضاف السالمي، في تصريح لـ"وات"، أنّه تثمينا لهذا القطاع دعم المشروع قرابة 200 من كبار ومتوسطي المربين الذين عبّروا عن رغبتهم في تسمين الماشيّة بكميات هامة من الشعير العلفي بلغت سنة 2017 حوالي 152 طنّا، وفي سنة 2018 حوالي 271 طنّا، وفي سنة 2019 بحوالي 600 طن، وبكلفة جملية بلغت قرابة 470 الف دينار.ويسعى ديوان تنمية الجنوب، ضمن نفس البرنامج، الى بعث مشروع جديد ومهمّ في منطقة العشوش برمادة لتربية الماعز الحلوب من أجل إنتاج الاجبان، ويشمل توزيع 300 رأس ماعز حلوب من فصيلة " البين" على مربي المنطقة بكلفة جملية قدرت، حسب الدراسة الجارية حاليا، بحوالي 1.5 مليون دينار، حيث من المنتظر ان ينطلق العام القادم وتنتظم في إطاره دورات تكوينية للمربّين والفنيين.هذا ويبقى غياب البيطري القار في معتمدية رمادة أكبر عقبة أمام ضمان تنمية قطيع الماشية في المعتمدية المقدّر انتاجها من اللحوم الحمراء سنة 2020 بحوالي 219 طن بعد ان كان سنة 2017 في حدود 160 طنّا فقط، حسب احصائيات ديوان تربية الماشية.وفي إطار الاعداد لما سيتوفر من انتاج يمكن تصديره يجري حاليا بناء مسلخ عصري في المنطقة بتمويل من مشروع التعاون التونسي الايطالي باكثر من 8 ملايين دينار.